13 января около 11 часов в прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что житель Бардинского района Оджагвердиев Алияр Гидаят оглу (1960 г.р.) во время ведения работ на освобожденных от оккупации землях, подорвался на противотанковой мине, получив многочисленные телесные повреждения.

Как сообщили в Тертерской районной прокуратуре, сотрудник Ходжалинского дорожного управления № 54 Алияр Оджагвердиев, выполняя на бульдозере работы по прокладке дороги на мосту, проходящем по территории освобожденных от оккупации сел Суговушан и Талыш Тертерского района, подорвался на противотанковой мине марки «LUİGONG -160». Мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту ведется расследование.

Minval.az