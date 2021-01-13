Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Закон об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане (в городе Кабул).
Глава государства также подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Афганистане (в городе Кабул).
Кабинету министров поручено решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с деятельностью Посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Афганистан (Кабул), а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.
Министерство иностранных дел Азербайджана утвердит структуру и таблицу штата посольства.