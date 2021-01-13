«Россия там выполняет только две функции: контроль за тем, чтобы там не было снова войны (причем проблема в том, что есть очень много третьих сил, заинтересованных в том, чтобы война была) и военная сторона превращения бывшей прифронтовой зоны в жилую», — отметил эксперт