Министерство обороны Азербайджана категорически опровергло распространенную сегодня армянскими СМИ информацию о том, что ВС Азербайджана якобы нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен военнослужащий армянского оккупационного контингента Вардан Вачаганович Киракосян (2000 г.р.).

«Азербайджанская Армия строго придерживается достигнутого 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе. Никакого нарушения прекращения огня со стороны Азербайджанской Армии не было», — заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Minval.az