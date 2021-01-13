Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что одним из главных результатов переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией «настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей».

«С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении», — добавляется в сообщении.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов», — говорится в сообщении.

«Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Minval.az