Азербайджан намерен добиваться от Армении возмещения ущерба за уничтожение историко-культурного и религиозного наследия в Карабахе, заявил министр культуры Анар Керимов в интервью госагентству «АзерТадж».

«Мы приглашаем международные организации на наши освобожденные земли. Мы хотим, чтобы весь мир стал свидетелем зверств армян. (…) Надо задокументировать все преступления, совершенные армянами, эксперты должны посетить и зафиксировать каждое разрушенное место, чтобы в будущем мы могли представить эти факты в международных судах. Армению необходимо привлечь к ответственности, чтобы она выплатила компенсацию», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, после завершения мониторинга и инвентаризации материальных и культурных и исторических объектов в Карабахе, будет подготовлена ​​дорожная карта по консервации и реставрации памятников на этих территориях.

«В этой работе нам нужна помощь, как местных, так и зарубежных специалистов. В первую очередь, мы планируем начать с города Шуша — колыбели нашей культуры, культурной столицы Азербайджана. Конечно, будут восстановлены историко-культурные памятники и культурные учреждения в Агдаме, Физули и других освобожденных территориях», — сказал Керимов.

Министр добавил, что в настоящее время разрабатывается план мероприятий, которые пройдут в Шуше.

«В этом году в Шуше пройдут два мероприятия – музыкальный фестиваль «Хары бюльбюль» и Дни поэзии Моллы Панаха Вагифа», — подчеркнул глава ведомства.

Minval.az