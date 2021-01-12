Ограничен импорт в Азербайджан птицы и птицепродуктов из некоторых регионов Германии и Северной Ирландии.

Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), с учетом принципа зонизации на основании «Кодекса здоровья наземных животных» Всемирной организации по охране здоровья животных, агентство ввело временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и птицепродуктов из федеральной земли Тюрингия Федеративной Республики Германии и провинции Ольстер Северной Ирландии.

В то же время, с целью усиления контроля сделано обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из ФРГ и Северной Ирландии, а также проезжающими транзитом через нашу страну.

Minval.az