Уничтожение религиозных памятников в Карабахе со стороны Армении является трагедией, сказал глава Организация исламского мира образования, науки и культуры (ICESCO) Салим бин Мухаммед аль-Малик.

«Сцена, которую мы видим здесь, — настоящая трагедия. Во время посещения освобожденных земель мы увидели разрушение всех деревень, поселков, исторических и религиозных памятников. Разрушение мечетей и религиозных храмов, оскорбление и вандализм является абсолютно недопустимым действием», — сказал аль-Малик в интервью «АзерТадж» во время посещения освобожденного от оккупации города Физули.

Вместе с тем он выразил уверенность, что все разрушенные исторические, культурные и религиозные памятники в скором времени будут восстановлены. Он подчеркнул, что религиозные убеждения людей ни в коем случае не должны подвергаться дискриминации, а храмы каждой религии должны уважаться.

Гендиректор заявил, что после официальных запросов правительства Азербайджана в организацию, независимый комитет экспертов готов их рассматривать.

«Включение памятников культурного наследия в Список всемирного исламского наследия также означает, что эти культурные объекты и религиозные памятники будут охраняться ICESCO. При этом хочу подчеркнуть, что мы охраняем религиозные памятники всех религий», — добавил он.

Minval.az