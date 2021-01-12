Министры иностранных дел Пакистана и Азербайджана обсудят вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовой, сельскохозяйственной, железнодорожной сферах и сфере образования.

Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой Министерства иностранных дел (МИД) Пакистана.

«По приглашению министра иностранных дел Пакистана Махмуда Курейши министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13-14 января 2021 года будет находиться с визитом в Исламабаде. Министры иностранных дел проведут переговоры на уровне делегаций и рассмотрят весь спектр двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечено, что главы МИД обсудят вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовой, сельскохозяйственной, железнодорожной сферах и сфере образования:

«Азербайджан – основная страна Южного Кавказа, давний друг и партнер Пакистана. Наши страны тесно сотрудничают на международной арене. Азербайджан как член Координационной группы Организации Исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру решительно поддерживает справедливую и законную борьбу народа Кашмира».

В информации говорится также о том, что министр Дж.Байрамов встретится с рядом высокопоставленных официальных лиц.

Minval.az