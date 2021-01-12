«Азерэнержи» приступило к капитальному ремонту и восстановительным работам на МГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» общей мощностью 7,8 мегават, которые находятся на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Следует отметить, что в Суговшане армянские оккупанты демонтировали работоспособные запчасти малых электростанций мощностью 4,8 и 3 мегават, а то, что не смогли унести, уничтожили. В то же время станции были сильно повреждены в ходе боевых действий. Поэтому машинные залы, агрегаты, генераторы, а также здание центра управления, щиты, оборудование, трансформаторы напряжения и тока подстанции на малых ГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» ремонтируются или заменяются новыми.

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