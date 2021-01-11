Президент Алиев заявил, что встреча в Москве говорит о том, что мы все настроены на результат и на то, чтобы подвести черту под событиями в Карабахе.
Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Президент Алиев заявил, что встреча в Москве говорит о том, что мы все настроены на результат и на то, чтобы подвести черту под событиями в Карабахе.
Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Дата: 2021/01/11 19:04
Раздел: Азербайджан, Важно
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Вечная память!
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