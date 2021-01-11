В Азербайджане выявлено еще 176 случаев заражения коронавирусом, 841 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
17 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 176 случаев заражения коронавирусом, 841 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
17 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/01/11 18:27
Раздел: Азербайджан, Важно
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Вечная память!
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