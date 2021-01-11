Отдел по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана распространил информацию об очередных встречах руководителей служб безопасности и пограничных служб Азербайджана и Армении.

Как сообщает СГБ, 8 января 2021 года состоялась встреча между начальником СГБ АР генерал-полковником Али Нагиевым и директором СГБ Армении Арменом Абазяном на нейтральной территории на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Нахчыванскую Автономную Республику. Еще одна встреча между ними прошла 10 января в приграничных населенных пунктах Воротан и Шурнух Сюникской области Армении. На последней встрече приняли участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководство пограничной службы Армении.

В ходе встреч были обсуждены вопросы совместного расследования инцидентов, произошедших на государственных границах, безопасности Нагорно-карабахского региона и освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, определения мест, где закопаны трупы в зоне боевых действий и обмена военнопленных, выяснения судеб лиц, которые пропали без вести и были взяты в заложники в первой Карабахской и Отечественной войнах.

Кроме того, на переговорах было подчеркнуто, что соблюдение перемирия, достигнутого в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, служит интересам обоих народов, в том числе интересам и безопасности азербайджанской и армянской общин Карабаха.

Minval.az