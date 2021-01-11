Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы.

«Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представители МИД РФ и посольства республики в Москве. В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль», — сказал он.

Minval.az