Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, стороны обсудили вопросы, связанные со встречей российского, армянского и азербайджанского лидеров, которая пройдёт в Москве.

«С учётом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — заявили в Кремле.

Президент Франции поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

«Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций», — отметили в пресс-службе.