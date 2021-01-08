В ряде зарубежных медиа-органов распространены новости о размещении в трех городах нашей страны военных авиабаз Турции.

Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что эта информация не соответствуют действительности.

Он отметил, что за исключением случаев, предусмотренных в международных договорах, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, наша страна не проводит политику размещения иностранных военных баз на своей территории.

Необходимо учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этой организации в 2019-2022 годах.