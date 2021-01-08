Абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться на родные земли.

Об этом сказал зампред Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, передает «Тренд».

По его словам, в течение последних 25 лет различные международные организации, структуры ООН, НПО, зарубежные международные институты, частные компании, государственные структуры, а также во время Отечественной войны Центр социальных исследований, проводили опросы среди вынужденных переселенцев.

Он подчеркнул, что по результатам этих опросов абсолютное большинство беженцев и вынужденных переселенцев, то есть более 96%, хочет вернуться на свои земли.

Гусейнов добавил, что за все время оккупации эти люди жили с верой и мечтой вернуться в свои дома.

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