Письмо, адресованное руководителем Постоянного представительства Азербайджана в ООН генеральному секретарю ООН, распространено как документ Генеральной Ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН.

В письме говорится, что хотя в подписанном в ноябре трехстороннем совместном заявлении отмечено, что обеспечивается прекращение всех боевых действий, некоторые армянские вооруженные формирования остались в лесах вблизи поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана и они совершили провокации против мирного населения Азербайджана и азербайджанских военнослужащих.

«Хотя были сделаны неоднократные обращения в связи с тем, что созданы условия для их отхода, эти военные формирования отказались от этого. 26 ноября 2020 года в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, которые несли службу в селе Сур освобожденного от оккупации Ходжавендского района 3 азербайджанских военнослужащих были убиты, 2 человека получили ранения. 8 декабря в ходе работ по установке средств и оборудования связи недалеко от поселка Гадрут этого района 1 военнослужащий погиб, сотрудник компании «Azercell» был тяжело ранен».

В письме отмечено, что в результате Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики предприняла успешную антитеррористическую операцию для ликвидации угрозы и обеспечения безопасности на территории: «Армения должна отказаться от фальшивой сказки о конфликте, уважать свою подпись, поставленную под подписанным 10 ноября трехсторонним заявлением и принять новые реалии, важные для стабильного перемирия и мира».

Minval.az