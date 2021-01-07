«Люди, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, — наши граждане. Я говорил, они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо. Поэтому мы предоставили эти возможности. Иначе доставлять грузы туда по Лачинскому коридору очень сложно».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Мы предприняли и другие шаги, чтобы там шла гуманитарная работа. Еще раз хочу сказать, что в подписанном 10 ноября документе этого нет. Тем не менее, мы позволяем. Это свидетельствует о широте нашей души. Считаю, что заявление, подписанное 10 ноября, должно стать основой для дальнейшей деятельности. Никакого другого документа, помимо этого заявления, не подписывалось.

Одновременно мы позволили, — речь идет о дорогах, проходящих через нашу территорию, и освобожденных землях, — чтобы армянские граждане пользовались дорогой, проходящей через Губадлинский район. Они должны ценить это или нет? Это – наша земля. Мы понимаем, что дорога проходила оттуда. В советское время границы не имели особого значения, проживавшее там армянское население, возможно, и не знало, что это – территория Азербайджана, потому что кто им мог сказать об этом. Они считали, что это территория Армении. Узнав теперь, что это территория Азербайджана, что там дислоцировались азербайджанские пограничники, они, конечно, пережили стресс. Тем не менее, я дал указание, что ни один человек не должен пострадать. Объясните им, что это наши места, наша земля, пусть уходят. Мы дали им время. Армянская сторона просила нас дать время до 2 января. Мы сделали это. Могли бы и не давать. Я мог направить туда вооруженный отряд и посмотрел бы, в каком положении они оказались. Мы сделали это? Нет! А они бы сделали. Они не дали нам времени, когда оккупировали Кяльбаджар. Наши граждане босиком ушли оттуда через перевалы Муров и Омар. А многие замерзли и погибли в пути. Они дали нам время?», — задался вопросом глава государства.

Minval.az