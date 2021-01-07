«По моему поручению, на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов ведется поиск места для строительства современного международного аэропорта».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Правда, рельеф там очень сложный, и можно сказать, что большая часть территорий — горная. Там сложно найти ровное место, но сейчас идут исследования, надеюсь в ближайшее время меня проинформируют. В Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт. Мало осталось и до строительства международного аэропорта в Физули», — подчеркнул глава государства.

Minval.az