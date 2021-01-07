«В данный момент идут конкретные работы по открытию Нахчыванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, Азербайджан также построит железную дорогу до границы с Арменией – Горадиз-Агбянд. Параллельно с этим будут вестись работы по восстановлению железной дороги в Нахчыване.

Глава государства отметил, что Азербайджан по вопросам создания железнодорожного коридора с Нахчываном ведет обсуждения с Россией, поскольку железные дороги в Армении находятся в собственности российских железных дорог.

«Первичные обсуждения положительные. Пока могу сказать только это», — добавил он.

Minval.az