Азербайджан может отказаться от обращения в международные суды, если иностранные компании, незаконно работавшие на азербайджанских оккупированных территориях в Карабахе, возместят нанесенный ущерб, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Незаконная эксплуатация там природных богатств неоспоримый факт. У нас имеются названия компаний. Должен сказать, что если эти компании, незаконно эксплуатирующие наши золотоносные и другие месторождения, не выплатят компенсацию, то этот вопрос будет передан в суд. После этого их бизнес будет практически остановлен. Поэтому перед ними стоит задача подсчитать стоимость золота и других природных ресурсов, которые они незаконно эксплуатировали, нанесенный ущерб, полученный доход и вернуть его нам. В этом случае мы можем не обращаться в международные суды», — заявил президент в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года, передает «Интерфакс».

Глава государства также отметил, что одной из сфер экономической деятельности на освобожденных территориях будет горнорудное дело. «У нас и в этой области есть опыт, и мы займемся этой деятельностью», — сказал Ильхам Алиев.

Minval.az