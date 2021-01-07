«Должны быть проведены неотложные меры по охране границы. У нас с Арменией образовались границы, протяженностью несколько сот километров. В связи с этим должна быть создана необходимая пограничная инфраструктура. Соответствующие поручения даны Государственной пограничной службе».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, Государственная пограничная служба Азербайджана в настоящее время обеспечивает охрану участка границы с Армении в Зангилан-Губадлинском направлении, министерство обороны – Лачин-Кельбаджарском направлении.

«В любом случае охране границы уделяется особое внимание, так как в Армении имеются реваншистские силы и мы не можем оставить их заявления без внимания. Но каждый должен знать, что если будут нарушены наши границы, нарушители будут наказаны и такие действия дорого обойдутся провокационным силам», — цитирует его «Интерфакс».

Minval.az