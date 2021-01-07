У российских миротворцев в Нагорном Карабахе есть своя функция, которая была зафиксирована еще 10 ноября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященного итогам 2020 года.

«У миротворческих сил есть функция, которая прописана в заявлении от 10 ноября. В настоящее время они там занимаются гуманитарной работой, хотя в заявлении от 10 ноября эта функция не прописана. Мы на это как говорится, закрываем глаза. Почему? Потому что понимаем, что там живут люди, понимаем, что сейчас зима и погода холодная. Поэтому мы дали такую возможность. Сейчас большая часть грузов проходит через территорию Азербайджана. До Барды грузы идут по железной дороге, а затем на автомобилях перевозятся в Нагорный Карабах. Конечно же, мы могли и не предоставлять такую возможность», — подчеркнул президент.

Глава государства также напомнил, что недавно депутаты парламентаФранции приехали в Карабах. «К сожалению, это разрешение им дали миротворцы. Однако мы ставили перед миротворческими силами задачу, чтобы ни один иностранный гражданин не мог поехать в Нагорный Карабах без нашего разрешения», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент отметил, что перевозить грузы посредством Лачинского коридора очень трудно.

«Мы предприняли и другие шаги, чтобы там проводились гуманитарные работы. Еще раз говорю, в подписанном 10 ноября документе, этого нет. Тем не менее, мы предоставили такую возможность», — сказал президент.

«Считаю, что подписанное 10 ноября заявление должно стать основой для дальнейших действий. Кроме этого заявления, никаких других документов подписано не было», — добавил он.

Minval.az