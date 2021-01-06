Правительство Армении попросила у командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова самолет для организации визита директора СНБ Армении Армена Абазяна в Баку. Об этом сообщает Mediaport со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Армянская сторона попросила, чтобы Мурадов предоставил директору СНБ РА самолет 9, 10 или 11 января.
Хотя российская сторона и не отказала в просьбе, однако она потребовала объяснить, почему не закреплена конкретная дата в связи с визитом, в ответ на что в правительстве РА сообщили, что официальный Баку пока не уточнил дату визита.
Отметим, что первым о запланированном визите в Баку директора СНБ Армении сообщил бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян, после чего директор СНБ РА Армен Абазян в беседе со СМИ опроверг информацию о визите.
Российские источники Mediaport утверждают, что Абазян солгал: визит остается в силе.