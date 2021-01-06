Евросоюз должен разработать упрощенный механизм доступа к западным вакцинам от коронавируса для государств программы Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова и Украина) в качестве «сильного сигнала поддержки государств — партнеров» к саммиту этой программы, намеченному на весну 2021 года. Об этом говорится в письме в Еврокомиссию министров иностранных дел 13 государств ЕС.

«Мы призываем Еврокомиссию быстро разработать механизм поддержки, аналогичный уже запущенному механизму по снабжению вакцинами стран Западных Балкан. К предстоящему саммиту Восточного партнерства (в первом полугодии 2021 года) мы должны направить сильный и скоординированный сигнал о стратегической важности этой программы. Упрощенный доступ к вакцинам от коронавируса станет важной составляющей этого сигнала. Мы уверены, что эти действия будут высоко оценены правительствами и гражданскими обществами этих государств и повысят геополитическую роль Евросоюза в мире», — говорится в письме, подписи под которыми поставили главы МИД всех восточноевропейских стран ЕС, а также Швеции, Дании и Финляндии.

«Предоставление упрощенного доступа к вакцинам, как только страны ЕС получат необходимое для себя количество доз, является важным инструментом дипломатического влияния сегодня. Мы считаем необходимым использовать его максимально широко», — прокомментировал этот документ дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Позже ЕК подтвердила получение письма глав МИД 13 стран ЕС, и ответит на него, когда придет время. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ана Пизоньеро.

«Мы подтверждаем получение этого письма и ответим на него, когда придет время. Мы с самого начала рассматривали вопрос, как мы можем помочь странам Восточного партнерства и государствам Западных Балкан. Мы намерены делать это с использованием международных и европейских финансовых институтов, а также фонда COVAX, направленного на обеспечение равного доступа к вакцинам для всех стран мира», — заявила она.

Пизоньеро также напомнила, что стратегия вакцинации ЕС «включает возможность упрощенной передачи или продажи вакцин, которые страны ЕС получат по заключенным Еврокомиссией контрактам». Естественно, после того, как сами страны сообщества получат необходимый объем вакцины.

Minval.az