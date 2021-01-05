«Незаконный визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Карабахский регион Азербайджана и его встреча там с представителями сепаратистского режима, подписание «документов» противоречит трехстороннему заявлению, принятому 10 ноября и совершенно не соответствует установлению мира, безопасности и сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий».

Об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о визите министра иностранных дел Армении в Карабах.

Она отметила, что официальные лица Армении не должны делать необоснованные заявления, должны принять новую реальность, создавшуюся в регионе.

Minval.az