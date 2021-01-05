«На освобожденных землях все разрушено. Но есть некоторые строения, дома, в которых жили армяне. Смотришь и диву даешься, как люди там жили? Будто собачья конура».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

По словам президента, армянский режим, держа этих людей как заложников фактически в нищете, бедности, принуждал их жить там.

«Принуждал! У кого была возможность, тот убегал. Поэтому я всегда говорил, что до войны реальная численность проживающего там, на оккупированных землях, населения составляла примерно 60 тысяч человек. Вот теперь послевоенная ситуация это и демонстрирует. Армяне искусственно раздували эту цифру, якобы там есть 150 тысяч человек. Там максимум было около 60 тысяч. Их кое-как там удерживали, чтобы проводить незаконное заселение. В каких условиях они жили?! Когда разрушенные их руководителями-варварами Агдам, Физули, Шуша, другие города оживут, когда эти места превратятся в рай, они, конечно же, увидят, где жить будет удобнее, безопаснее и выгоднее с экономической точки зрения», — цитирует президента АПА.

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