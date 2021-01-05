Сотрудники министерств по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и России участвуют в совместных курсах подготовки в Агдаме, передает АПА.

В Региональном центре МЧС Азербайджана в поселке Гузанлы продемонстрирована и техника, которая будет использоваться при разминировании освобожденных от оккупации территорий.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Рагим Лятифов заявил в беседе с журналистами, что личный состав войск Гражданской обороны, МЧС Российской Федерации в составе 20 человек, оснащенный спецтехникой и оборудованием, размещен в Карабахском региональном центре МЧС Азербайджана в поселке Гузанлы Агдамского района.

По его словам, процесс разминирования территорий завершается: «После окончания подготовительных работ прибывшие из России сотрудники совместно с сотрудниками МЧС Азербайджана приступят к очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов 100 га территории в Агдамском районе. В то же время, приехавшие из России специалисты проводят курсы подготовки для 30 сотрудников соответствующих структур МЧС. После завершения этих курсов сотрудникам министерства будут предоставлены соответствующие сертификаты».

Руководитель центра «Лидер» МЧС России, который будет участвовать в разминировании территории Агдамского района, генерал-майор Анатолий Савин отметил, что сводный отряд МЧС России прибыл 4 января на территорию, переданную азербайджанской стороне согласно трехстороннему соглашению.

По его словам, согласно трехстороннему соглашению, достигнутому между Азербайджаном, Россией и Арменией, сводный отряд МЧС России прибыл с задачей гуманитарного разминирования территорий. Численность отряда составляет 20 человек, на вооружении отряда есть все необходимое – техника, оборудование, снаряжение, подготовленные для проведения гуманитарного разминирования.

Он сказал, что ориентировочно командировка отряда МЧС России спланирована на 3 месяца, по дальнейшему согласованию, если будет такая необходимость, может продолжиться.

Minval.az