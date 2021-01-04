В Азербайджан прибыла спецгруппа в количестве 20 человек и техника МЧС России. Эти сотрудники совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана примут участие в разминировании освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Рагим Лятифов.

По его словам, эти сотрудники будут размещены в карабахском региональном центре МЧС, расположенном в поселке Гузанлы Агдамского района. С завтрашнего дня сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий начнут операцию по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов 100 га территории Агдамского района.

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