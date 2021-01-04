Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Нагорного Карабаха, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«4 января самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Республику Азербайджан для выполнения задач по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе», — сказали в МЧС.

В состав группировки вошли 20 пиротехников центра «Лидер» МЧС РФ и Ногинского спасательного центра. Вместе с ними летят три комплекса с роботами. «Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19», — добавили в пресс-службе.

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