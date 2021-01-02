Городской совет Неаполя принял документ в поддержку Азербайджана.

Согласно сообщению посольства Азербайджана в Италии, документ «обращение к правительству Италии для принятия шагов по выражению уважения территориальной целостности Азербайджанской Республики и укреплению многопланового стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией», представленный в городской совет депутатом городского совета Неаполя Винченцо Соломбрино, был принят единогласно.

В документе отмечается, что Нагорно-Карабахский регион, признанный на международном уровне частью Азербайджана, был оккупирован Арменией в начале 1990-х годов вместе с семью прилегающими районами Азербайджана, и все азербайджанцы были изгнаны как из Нагорного Карабаха, так и из 7 прилегающих районов.

В документе подчеркивается, что после очередного акта агрессии со стороны Армении против Азербайджана 27 сентября прошлого года вспыхнула новая война, которая продолжалась 44 дня.

«Город Неаполь поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, закрепленных в соответствующих документах и резолюциях ООН и ОБСЕ, и призывает правительство Италии призвать стороны конфликта к выполнению обязательств, указанных в заявлении, подписанном президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом России 10 ноября 2020 года», — говорится в документе.

Minval.az