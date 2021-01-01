Специалисты Производственного объединения «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» (ПО «Телерадио») Министерства транспорта, связи и высоких технологий возобновили работу Шушинской радиотелевизионной станции (РТИС) по вещанию радио и телевидения на освобожденных территориях.

По сообщению Министерства транспорта, связи и высоких технологий, на станции введено в эксплуатацию оборудование цифрового телевещания, антенно-фидерная система и основное станционное оборудование для спутникового приема 10 телеканалов. Проведены соответствующие работы по обеспечению оборудования электроэнергией, и началось нормальное вещание с Шушинской радиотелевизионной станции.

“AzTV”, “Mədəniyyət” TV, “İdman Azərbaycan” TV, “İctimai” TV, “CBC” TV, “CBC Sport”, “Real” TV, “Xəzər” TV, “Azad Azərbaycan” TV və “ARB-24” уже вещают в Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агдамском, Бардинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах.

Радиостанции, “Azərbaycan” и “İctimai” FM в стереорежиме вещают в городах Шуша, Ханкенди, Мингячевир, Евлах, и Ходжалинском Агдамском, Бардинском, Гейчайском районах, а также в близлежащих населенных пунктах.

Minval.az