Совместный российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе будет создан в ближайшие две недели. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая турецкую военную делегацию во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

«Азербайджан выполняет свои обязательства по этому вопросу. Азербайджанская сторона сейчас строит центр, который будет располагаться в Агдамском районе. В ближайшие десять дней — максимум две недели этот мониторинговый центр будет готов», — сказал Ильхам Алиев на встрече, которая транслировалась гостелеканалом АзТВ.

Minval.az