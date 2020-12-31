Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию из Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, сообщает официальный сайт главы государства.

В состав делегации вошли начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции Умит Дундар и командующий ВМС Турции Аднан Озбал.

MSB HULUSİ AKAR: Azerbaycan ile Türkiye’nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. pic.twitter.com/Zze8AKkRPc

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020