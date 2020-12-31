Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию из Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, сообщает официальный сайт главы государства.
В состав делегации вошли начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции Умит Дундар и командующий ВМС Турции Аднан Озбал.
Azerbaycan’da bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir araya geldi. https://t.co/VJHlwkmCyu pic.twitter.com/XZ8MhTj0IL
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020
MSB HULUSİ AKAR: Azerbaycan ile Türkiye’nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. pic.twitter.com/Zze8AKkRPc
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020