Некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш в Карабахе, это приводит к дестабилизации и создает необходимость адекватных ответных мер, но в общем режим прекращения огня в регионе соблюдается, случаи его нарушения единичны, сообщил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу.

«С сожалением хочу отметить, что некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш, и это, несомненно, приводит к дестабилизации существующей ситуации и создает необходимость в принятии адекватных ответных мер», — сказал он.

Так, например, по его словам, при активном участии российских миротворцев в координации с азербайджанской стороной была взята под контроль ситуация, возникшая 10 декабря в селах Ходжавендского района. «27 декабря небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены», — констатировал дипломат.

Minval.az