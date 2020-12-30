Министерство обороны распространило кадры из освобожденного от оккупации села Алмалыг Кяльбаджарского района.
Министерство обороны распространило кадры из освобожденного от оккупации села Алмалыг Кяльбаджарского района.
Дата: 2020/12/30 11:30
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
61
Сегодня ожидается завершение процесса выплаты единовременной помощи в 190 манатов, сказал завотделом по связям с общественностью и
Освобожденный из армянского плена Дильгам Аскеров уже отпущен домой. Его сын Курдоглу Аскеров поделился фотографией с отцом.
Некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш в Карабахе, это приводит к дестабилизации и создает
Глава России рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в укреплении безопасности на Южном Кавказе
Дан положительный ответ на обращение нескольких матерей шехидов в связи с получением гражданства Азербайджанской Республики и распоряжением
Азербайджанский национальный музей ковра представил на своей странице в социальной сети Facebook уникальные экспонаты из Шушинского филиала
Внесены изменения в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Автобусы по регулярным и экспресс-линиям будут работать и в праздничные дни.
«COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем.