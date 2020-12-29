Азербайджан за полтора месяца боевых действий в Карабахе смог восстановить территориальную целостность, разгромил армянскую армию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Доблестная азербайджанская армия в рамках операции «Железный кулак», нанесла сокрушительный удар по врагу и восстановила территориальную целостность нашей страны за 44 дня», — отметил Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу в связи с Днем солидарности всех азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря.

Президент также отметил, что войне в Карабахе предшествовали армянские диверсии и провокации в июле текущего года на армяно-азербайджанской госгранице в Товузском направлении.

«Провокационные заявления и действия Армении, подорвавшие переговорный процесс, военная провокация, совершенная у государственной границы в направлении Товуза в июле, концентрация войск на линии соприкосновения и отправка диверсионных групп для совершения террористических актов – все это одно было свидетельством намерений Армении. Во время 75-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре этого года международное сообщество было предупреждено мною о подготовке Армении к новой войне», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Вместе с этим, глава государства отметил, что Азербайджан сумел одержать историческую победу, благодаря единству народа и власти, высокому профессионализму азербайджанской армии, а также активной политической и дипломатической деятельности.

«Операция «Железный кулак», проведенная нашей армией в крайне сложных условиях по территории и рельефу и в короткие сроки, вошла в мировую военную историю, она изучается ведущими военными центрами и специалистами. Грандиозный Парад Победы, состоявшийся 10 декабря на бакинской площади Азадлыг, продемонстрировал политическую, экономическую и военную мощь Азербайджана, волю нашего народа, решимость нашей армии победить, непоколебимый боевой дух наших солдат и офицеров», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил успешную работу по предотвращению распространения дезинформации с армянской стороны, а также доведения до сведения международного сообщества о вандализме Армении и ее политике террора против мирного населения.

«Уверен, что вскоре мы превратим наш родной Карабах, полностью разрушенный в результате армянской оккупации, в настоящий рай», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az