«Усилия России по урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций дали конкретные результаты. Благодаря посредничеству России в Нагорном Карабахе прекратились боестолкновения и был восстановлен мир».

Это нашло отражение в основных внешнеполитических итогах МИД России за 2020 год.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ отмечается, что населению была оказана чрезвычайная гуманитарная помощь, созданы условия для возвращения беженцев, проведена миротворческая операция и согласовано создание совместного российско-турецкого Центра по контролю за перемирием.

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