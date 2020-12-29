Знак с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан», установленный на азербайджанском участке трассы Горис-Капан, был дважды испорчен сегодня ночью, причем видеозапись своего поступка вандал сам опубликовал в интернете, передает «Вестник Кавказа».

В ролике он подходит к баннеру, на котором уже закрашены черным надпись Welcome to Azerbaijan и южная часть границы АР, и обливает его серой краской.

Отметим, что акт вандализма был совершен ночью, под покровом тьмы, когда на трассе не было азербайджанских военнослужащих.

Minval.az