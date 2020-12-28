Состоялся первый тур переговоров по Соглашению о свободной торговле в сфере услуг между Турцией и Беларусью. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Минторг Турции.

В обсуждениях в формате онлайн приняли участие более 50 представителей от Турции и Беларуси.

Обсуждались условия свободной торговли между двумя странами в 11 различных областях, таких как электронная коммерция, транспорт, финансовые услуги, телекоммуникации, почтовые и курьерские услуги.

Первый раунд обсуждений прошел в рамках шагов, направленных на увеличение товарооборота между двумя странами до 1,5 млрд долларов.

Правовые рамки обсуждений сформировало соглашение, подписанное между Турцией и Беларусью 10 июня 2020 года в Минске.

Заключение соглашения имеет значение и с точки зрения доступа Турции к рынкам Евразийского экономического союза, особенно России.

В прошлом году президенты Турции и Беларуси, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко провели встречи в формате один на один и в расширенном составе в Президентском комплексе в Анкаре. Лидеры двух стран заявили о готовности довести объем товарооборота до 1,5 млрд долларов.

Именно на этот показатель нацелены обе страны.

Стороны сходятся во мнении, что соглашение о торговле услугами, окажет положительное влияние на двусторонние экономические связи.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), по итогам 2019 года турецкий экспорт в Беларусь составил 543,111 млн долларов, а в январе-октябре 2020 года этот показатель составил 467,381 млн долларов.

В то же время по итогам прошлого года импорт Турции из Беларуси составил 127,606 млн долларов. В первые десять месяцев текущего года этот показатель составил 165,074 млн долларов.

Минторг Турции и в 2021 году продолжит работу в целях скорейшей подготовки рамок указанного соглашения.

Minval.az