Табличка «добро пожаловать в Азербайджан» появилась на трассе Горис-Капан, сообщают армянские СМИ.
Участок трассы, где установлена табличка, переходит под контроль Азербайджана.
Табличка «добро пожаловать в Азербайджан» появилась на трассе Горис-Капан, сообщают армянские СМИ.
Участок трассы, где установлена табличка, переходит под контроль Азербайджана.
Дата: 2020/12/28 18:38
Раздел: Азербайджан, Важно
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