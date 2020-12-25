Минобороны распространило видеокадры из села Мамедсефи Кяльбаджарского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Мамедсефи Кяльбаджарского района.
Дата: 2020/12/25 16:33
Раздел: Азербайджан, Важно
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