«Мы переходим на обязательное медицинское страхование. Учреждения здравоохранения должны быть приватизированы».
Об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель председателя комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев.
По его словам, TƏBİB не оправдал себя, эта структура должна быть упразднена, Министерству здравоохранения должны быть возвращены его полномочия.
«51% крупных государственных компаний должен остаться у государства, а 49% — вынесены на приватизацию», — отметил парламентарий.