«Мы переходим на обязательное медицинское страхование. Учреждения здравоохранения должны быть приватизированы».

Об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель председателя комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев.

По его словам, TƏBİB не оправдал себя, эта структура должна быть упразднена, Министерству здравоохранения должны быть возвращены его полномочия.

«51% крупных государственных компаний должен остаться у государства, а 49% — вынесены на приватизацию», — отметил парламентарий.

Minval.az