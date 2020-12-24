Президент Ильхам Алиев в очередной раз жестко предупредил Ереван отметив, что если армяне будут жить с реваншистскими чувствами, конец для них будет плохой.

«Когда я бываю в этих освобожденных регионах, видя совершенное армянами зверство, еще раз убеждаюсь, что мы сделали большое дело не только для себя, но и для региона», — заявил Ильхам Алиев при посещении Губадлинского и Зангиланского районов, освобожденных от оккупации.

«Мы раздавили армянский фашизм. Наши земли до такого состояния довел армянский фашизм. Мы сломали хребет фашистскому государству, террористическому государству Армении, она была вынуждена склонить колени перед нами и должна сделать правильные выводы. Армянское общество должно сделать правильные выводы. Если они будут жить с реваншистскими чувствами, конец будет плохой. Если с той стороны сюда выпустят хоть одну пулю, — отсюда до границы Армении пять километров, — мы доведем их до такого состояния, что вообще забудут свои имена», — отметил президент.

Minval.az