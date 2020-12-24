Любые обвинения в адрес Азербайджана, касающиеся вопросов защиты армянских памятников в Карабахе, необоснованны и являются проявлением двойных стандартов в отношении страны, заявил президент Ильхам Алиев.

«После освобождения Зангилана от армянской оккупации были продемонстрированы видеокадры, как в мечети держат свиней. Враг оскорбил нашу религию, оскорбил всех мусульман. Сейчас некоторые поднимают вопрос религиозного наследия армян на освобожденных территориях Азербайджана. Но почему вопрос наших национально-религиозных ценностей не поднимался? — сказал Алиев при посещении освобожденного от оккупации Зангиланского района, в том числе разрушенной мечети.

Алиев отметил, что недавно один из чиновников ЮНЕСКО необоснованно заявил, что якобы они обратились к Азербайджану, но это обращение осталось без ответа. «Мы в течение 30 лет неоднократно обращались к ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети и исторические памятники разрушены, наши исторические памятники арменизированы, хоть раз они прислали свою миссию? Хоть раз они ответили на наши обращения? Как только завершилась война, начались разговоры о том, что надо защищать памятники армянского народа. Мы защищаем памятники всех народов», — цитирует его слова «Интерфакс».

Алиев также задался вопросом, почему молчит обо всем этом Совет Европы. «Совет Европы не умалчивай, приезжайте и посмотрите на это. Все мечети разрушены. Разве можно разрушать мечети? Это разве не преступление? Как долго будет длиться эта несправедливость? Как долго будут длиться эти двойные стандарты? Как долго будет длиться исламофобия? Разве в мечети можно держать свиней?», — отметил он.

Президент призвал мусульманские страны воздержаться от сотрудничества с Арменией. «О какой дружбе может быть речь со страной, которая все это сделала? К сожалению, мы и сегодня слышим о том, что ряд мусульманских стран называют Армению дружеской страной. Преступники, 20 лет руководившие этой «дружественной страной», разрушили все это. Весь мир должен увидеть это. Если к нам будут какие-то претензии, мы ответим на них. Пусть приезжают представители любых международных организаций, увидят все это, отразят все в своих отчетах, осудят оккупанта и поймут против какого зла мы боролись», — подчеркнул Алиев.

Глава государства добавил, что Армения ответит за все совершенные преступления против Азербайджана. «Уверен, что после этих кадров, «международные чиновники», предъявляющие к нам претензии, засунут свой язык куда подальше. Мы восстановим эту мечеть», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az