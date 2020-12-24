«В целом в 2020 году экономика Азербайджана адекватно отреагировала на внутренние и внешние шоки».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

Председатель ЦБА отметил, что возвращение к траектории устойчивого экономического роста, начало работ по восстановлению освобожденных территорий являются сейчас основными задачами.

«В следующем году бюджетные расходы направлены на контрциклическую стабильность. Рост дефицита бюджета в последние годы вызывает определенную обеспокоенность. Его финансирование посредством нестабильных источников дает основания говорить об этом. Возникает необходимость финансирования дефицита бюджета за счет более устойчивых источников. Мы прогнозируем инфляцию в пределах 3-4 % в следующем году. В последние дни распространяются слухи в прессе, стараются создать ожидания девальвации. Сегодня в Азербайджане нет никаких оснований для девальвации. Я призываю наше население не верить таким слухам», — цитирует его АПА.

Minval.az