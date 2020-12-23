Кабинет министров Азербайджана принял постановление об осуществлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в связи с введением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана.

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Как говорится в сообщении Кабмина, в решении подчеркивается, что лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов на основании «Условий и порядка выдачи единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с введением особого карантинного режима во время пандемии коронавируса (COVID-19)», в соответствующем порядке после перепроверки будут осуществлены выплаты в размере 190 манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения и министерство финансов решат вопросы, вытекающие из настоящего решения.

Для получения выплаты нет необходимости в повторном обращении этих граждан.

«Единовременная выплата в размере 190 манатов в связи с ужесточением особого карантинного режима будет выплачена лицам, получившим эту выплату за прошедший период текущего года, после проведения повторной проверки в соответствии с утвержденными правилами», — говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты.

Оплата будет производиться единовременно и перечисляться на банковские карты. После перечисления средств гражданам посредством sms будет отправлено официальное уведомление об этом.

По прогнозам, нынешняя программа единовременной выплаты охватит около 600 тысяч человек.

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