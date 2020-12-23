В Шуше состоялось открытие нового административного здания Службы Государственной Безопасности.

Как сообщили в СГБ, в мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии Службы, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.

Начальник Службы государственной безопасности встретился с военнослужащими Шушинского гарнизона, им были вручены праздничные подарки от имени СГБ. Затем участники мероприятия на Джидырдюзю посмотрели концертную программу, впервые за 30 лет организованную культурным центром СГБ для военнослужащих, проходящих службу в городе Шуша.

Minval.az