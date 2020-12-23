Под руководством президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева Азербайджанская Армия провела операцию «Железный кулак» в Отечественной войне и за короткое время освободила наши территории от оккупации противника.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, благодаря железной воле и непоколебимой решимости Верховного Главнокомандующего, а также единству нашего народа и мужеству личного состава нашей славной Армии 44-дневная война завершилась полной победой Азербайджана.

В настоящее время Азербайджанская Армия дислоцируется в новых местах, на заминированных территориях, не имеющих инфраструктуры, которые около 30 лет находились под оккупацией и были полностью разрушены и уничтожены. Наравне с другими государственными структурами, руководство Министерства обороны планомерно и целенаправленно осуществляет деятельность с целью улучшения бытовых условий воинских частей, дислоцированных на этих территориях.

Также необходимо учитывать, что эти работы проводятся в высокогорной местности, на труднопроходимых высотах в условиях сурового зимнего климата, в тоже время в местности, соответствующей географическому рельефу лесостепи. К воинским частям, позициям и постам прокладываются новые дороги, проводятся линии электропередач, водо- и газопроводы, создаются необходимые бытовые условия для проживания и службы личного состава.

По приказу Министра обороны должностные лица соответствующих структур министерства постоянно находятся рядом с личном составом, изучаются потребности в соответствии с условиями. Военнослужащие непрерывно обеспечиваются всеми видами обеспечения согласно нормам продовольственного и вещевого снабжения. В подразделения, дислоцированные в полевых условиях, дополнительно доставляются палатки, отопительные печи и другое необходимое оборудование.

На различных направлениях организовываются передвижные банно-прачечные услуги, военнослужащие обеспечиваются теплой формой одежды, постельными принадлежностями и качественными продуктами. Личный состав воинских частей, расположенных в горной местности, в соответствии с нормами обеспечивается дополнительными высококалорийными продовольственными пайками. Кроме этого, на складах имеются достаточно запасов.

По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой доставка большого количества продуктов питания в воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, обеспечивается и сегодня. Наш народ, различные организации, компании и отдельные лица, присоединившиеся к этой инициативе, оказывают сегодня всестороннюю помощь нашей армии также, как и в период войны. Нашим солдатам доставляются продукты питания, сладости, средства личной гигиены и другие принадлежности, которые не входят в нормы продовольственных пайков.

Руководство Министерства обороны в очередной раз выражает глубокую признательность первому вице-президенту и всем, кто поддерживает Азербайджанскую Армию.

В то же время с целью уделения постоянного внимания состоянию здоровья военнослужащих, военно-медицинский персонал в усиленном режиме оказывает непрерывную медицинскую услугу. До создания стационарных военно-медицинских пунктов на освобожденных территориях, согласно поручению на нескольких направлениях действуют передвижные полевые госпитали.

Следует отметить, что по приказу Министра обороны несколько комиссий, состоящих из специалистов, за короткое время осуществили проверку размещения личного состава и бытовых условий в воинских объединениях. В результате комплексных проверок, системных проблем в вопросах обеспечения в целом не обнаружено. Тем не менее, были выявлены незначительные недостатки, которые были немедленно устранены. Некоторые должностные лица, проявившие халатность к исполнению своих обязанностей и допустившие ошибки, были наказаны, и в отношении них были приняты соответствующие меры.

Тем не менее, в последние дни в социальных сетях распространяются видеокадры, причиняющие ущерб репутации Азербайджанской Армии и наводящие тень на нашу победу в Отечественной войне, к которым целенаправленно оставляются различные предвзятые комментарии. Таким образом, о нашей Армии распространяется информация, нарушающая соответствующие требования Закона Азербайджанской Республики «О государственной тайне», а необъективная информация наносит вред репутации наших военнослужащих.

Некоторые пользователи социальных сетей даже распространяют видеокадры, отражающие недовольство в связи с необеспечением военнослужащих сигаретами. Заявляем, что в соответствующем постановлении Кабинета Министров о нормах продовольственных пайков для личного состава Вооруженных Сил Азербайджана не предусматривается обеспечение военнослужащих табачными изделиями. Тем не менее, в гуманитарной помощи, оказываемой государством, имеются различные виды сигарет, которые доставляются каждому военнослужащему, употребляющему табачные изделия в индивидуальном порядке.

Министерство обороны, обращаясь к родителям и близким военнослужащих, в очередной раз заявляет, что по интересующим их вопросам следует обращаться не через социальные сети, а по круглосуточно действующим номерам телефонов министерства (012) 912, (012) 538-61-31, (012) 404-76-34 для более оперативного их решения.

Minval.az