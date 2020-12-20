Российский робот «Фёдор» не мог повредить Международную космическую станцию и стать причиной утечки с неё воздуха. Так соответствующие предположения прокомментировал его разработчик. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника», кандидат технических наук Евгений Дудоров считает, что его детище не могло навредить станции, так как все взаимодействия космонавтов с роботом были заранее отработаны ещё на Земле.

— Максимальная ширина робота по плечам — 550 миллиметров, то есть он с лёгкостью преодолевает все переходные люки, что мы неоднократно отрабатывали в ракетно-космической корпорации «Энергия» на тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз» для морских тренировок «Океан-5», — приводит «Лайф» слова Дудорова. — Вариант, что робот не «пролазил», исключён полностью.

Дудоров считает, что робот в принципе не имел возможности сломать что-либо на станции. По его словам, все этапы отрабатывались на Земле десятки раз. Для того чтобы провести эксперимент на МКС, космонавтам необходимо было переместить робота через два переходных люка, один имеет диаметр 600 миллиметров, второй — 800 миллиметров, тогда как габариты робота куда более скромные.

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